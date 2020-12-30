Британія другий день поспіль фіксує понад 50 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

З четверга, 31 грудня, три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень

За останню добу від коронавірусної хвороби померла 981 людина – це найвищий показник з 24 квітня

У Британії протягом минулої доби виявили 50 023 нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що останні дані дещо нижчі, ніж попереднього дня, коли було зафіксовано рекордні 53 135 нових випадків коронавірусу.

«Справжні цифри, швидше за все, будуть вищими через те, що деякі регіони не повідомляють про смерть на Різдво і затримують повідомлення з деяких інших місць», ─ йдеться у повідомленні.

Також за останню добу від коронавірусної хвороби померла 981 людина – це найвищий показник з 24 квітня.

Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.