Названо найбільш поширений шлях передачі Covid-19



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Майже 90% захворювань передаються через руки

Чиновниця КМДА стверджує, що, крім зусиль медичної галузі, «щось повинні зробити і самі громадяни»

Найчастіше передача коронавірусу Covid-19 відбувається через руки, тому українцям необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни.

Про це «Укрінформу» заявила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, сплески коронавірусу в Україні в цілому і в столиці зокрема відбуваються, серед іншого, через недотримання правил карантину.

«Ми не можемо нескінченно тримати людей в будинках, це не вихід. З іншого боку, люди повинні дотримуватися всіх карантинних вимог ... До речі, Covid-19 спровокував розмови про те, про що ніхто раніше не говорив: майже 90% захворювань передаються через руки», - зазначила Гінзбург.

Чиновниця стверджує, що медична галузь вживає всіх необхідних заходів, щоб кількість нових хворих зменшувалася. Однак «щось повинні зробити і самі громадяни».

«Тому що, якщо, наприклад, Ви взялися за 10 ручок різних установ і під'їздів, а потім потерли око або під носом - Ви можете захворіти. І навіть зараз не можна, щоб сіли 10 осіб і розпивали в обідню перерву каву, тому що в кожному потенційно є Covid-19», - додала директор департаменту.

Нагадаємо, у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.

Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

Коронавірус в Україні

Всього 28381

Хворіють 14779

Одужали 12769

Померли 833

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Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину.

Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.