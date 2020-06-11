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    Здоров'я

    Названо найбільш поширений шлях передачі Covid-19

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    Майже 90% захворювань передаються через руки - Названо найбільш поширений шлях передачі Covid-19
    Майже 90% захворювань передаються через руки

    Чиновниця КМДА стверджує, що, крім зусиль медичної галузі, «щось повинні зробити і самі громадяни»

    Найчастіше передача коронавірусу Covid-19 відбувається через руки, тому українцям необхідно дотримуватися елементарних правил гігієни.

    Про це «Укрінформу» заявила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

    За її словами, сплески коронавірусу в Україні в цілому і в столиці зокрема відбуваються, серед іншого, через недотримання правил карантину.

    «Ми не можемо нескінченно тримати людей в будинках, це не вихід. З іншого боку, люди повинні дотримуватися всіх карантинних вимог ... До речі, Covid-19 спровокував розмови про те, про що ніхто раніше не говорив: майже 90% захворювань передаються через руки», - зазначила Гінзбург.

    Чиновниця стверджує, що медична галузь вживає всіх необхідних заходів, щоб кількість нових хворих зменшувалася. Однак «щось повинні зробити і самі громадяни».

    «Тому що, якщо, наприклад, Ви взялися за 10 ручок різних установ і під'їздів, а потім потерли око або під носом - Ви можете захворіти. І навіть зараз не можна, щоб сіли 10 осіб і розпивали в обідню перерву каву, тому що в кожному потенційно є Covid-19», - додала директор департаменту.

    Нагадаємо, у Києві один із дитячих садків закрили на карантин, а ще два - не відкриють через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Також у середу в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. З 10 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил частково запрацюють контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    Бази відпочинку і санаторії з 10 червня зможуть розпочати роботу — але лише в тих регіонах, де дотримано всіх трьох критеріїв для чергового етапу пом’якшення карантину. 

    Дитячі табори поки не відкривають — рішення про це буде прийматися окремо, оскільки в таких закладах в літній період є ризик спалаху кишкових інфекцій.

    здоров'я медицина Україна КМДА хвороби карантин інфекція коронавірус
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