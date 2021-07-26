МОЗ зробило заяву щодо вакцинації вагітних проти коронавірусу

За словами Лапія, Covid-19 є небезпечною хворобою для вагітних

За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вагітних потрібно вакцинувати проти коронавірусу, і що це безпечно, як для матері, так і для дитини. Відповідну інформацію опублікували у пресслужбі відомства.

За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах. А практика вакцинації жінок показала, що побічних дій немає.

«На сьогодні є достатньо досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані проти Covid-19, не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних», – заявив медик.

За словами Лапія, Covid-19 є небезпечною хворобою для вагітних.

«Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції», – додав експерт.

Лікар каже, що ні проводити тест на вагітність перед вакцинацією, ні відкладати заплановану вагітність на час проведення щеплень, не потрібно.

Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.