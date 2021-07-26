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    У неділю коронавірус підтвердився у 213 українців

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    Вчора госпіталізували 256 осіб - У неділю коронавірус підтвердився у 213 українців
    Вчора госпіталізували 256 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Двоє людей померли від ускладнень

    В Україні за минулу добу виявили 213 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксовано в Києві та Одеській області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Вчора госпіталізували 256 осіб, летальних випадків – два. Одужало - 170 осіб. За добу протестовано методом ПЛР – 7 562 особи, методом ІФА – 1 905 осіб, експрес-тестами – 6 328 осіб.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

    За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 248 663 особи; одужало – 2 184 365 осіб; летальних випадків – 52 849; проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

    Статистика показує, що минулими вихідними Україна опинилась у трійці лідерів у Європі за добовою смертністю від Covid-19.

    Також Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікарня хвороби коронавірус
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    У неділю коронавірус підтвердився у 213 українців