Суд відмовився карати трьох вояків за відмову вакцинуватися від Covid-19

У письмових поясненнях вояки зазначили: відмовляються від « ковідного » щеплення, бо не довіряють китайській вакцині CoronaVac

За вказаним фактом було складено адмінпротоколи щодо недбалого ставлення до військової служби

Мар’їнський районний суд Донецької області не побачив складу адміністративного правопорушення у діях трьох військовослужбовців, котрі відмовилися від «ковідних» щеплень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови від 21 липня.

До суду надійшли три адмінпротоколи за ч. 2 ст. 172-15 Кодексу про адміністративні правопорушення («Недбале ставлення до військової служби»). Відповідно до їх змісту, командир військової частини А0666 4 червня підписав наказ про проведення вакцинації проти коронавірусної хвороби Covid-19 вакциною CoronaVac. Cтаття 243 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України передбачає, що планові запобіжні щеплення всьому особовому складові військової частини проводять згідно з календарем щеплень, а щеплення за епідемічними показаннями – за наказом старшого командира (начальника).

Від проведення щеплень військовослужбовців звільняють лише за висновком лікаря.

Однак, на 16 липня троє військових відмовилися від щеплення за епідемічними показаннями, не маючи відповідного висновку лікаря. У письмових поясненнях кожен з них зазначив: відмовляється від проходження вакцинації, бо не довіряє вакцині CoronaVac.

Натомість суд проаналізував усі надані докази і дійшов висновків, що посадова особа, яка оформляла адмінпротоколи, не вказала, які дії або бездіяльність вчинили вояки, що б свідчило про недбале ставлення до військової служби. Також у адмінпротоколах не зазначено суспільно небезпечні наслідки, які наступили після відмови трьох солдатів щеплюватися від Covid-19.

Як повідомляв «Главком», державне підприємство «Медичні закупівлі» 9 липня підписало додаткову угоду з приватним акціонерним товариством «Лекхім» у рамках договору закупівлі китайської вакцини CoronaVac проти Covid-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech Ltd). Відповідно до змін, загальна сума контракту зменшилася з 964,31 млн грн – до 929,91 млн грн. Тобто 34,39 млн грн постачальник вакцини має повернути замовнику як невикористану суму попередньої оплати.

При цьому кількість раніше замовлених доз (1,9 млн доз) вакцини CoronaVac залишилася такою самою після внесених у контракт змін ДП «Медичні закупівлі».