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    Мусульмани сьогодні відзначають Ураза-байрам – закінчення священного місяця Рамадан

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    Ураза-байрам &ndash; одне з найдавніших мусульманських свят, його відзначали ще за часів пророка Мухаммеда, у 624 році - Мусульмани сьогодні відзначають Ураза-байрам – закінчення священного місяця Рамадан
    Ураза-байрам – одне з найдавніших мусульманських свят, його відзначали ще за часів пророка Мухаммеда, у 624 році
    Фото з відкритих джерел

    Ураза-байрам триває три дні після тридцяти днів посту

    Сьогодні у мечетях світу проходять святкові намази з нагоди Ураза-байраму, який знаменує закінчення священного ісламського місяця Рамадан.

    Тим часом загроза зараження коронавірусом другий рік поспіль вносить корективи в традиційне святкування цього дня. За святковою молитвою мусульмани у всьому світі в більшості своїй зможуть спостерігати завдяки трансляціям.

    Ураза-байрам триває три дні після 30-денного посту і є другим за значенням мусульманським святом після Курбан-байраму, або Дня жертвопринесення.

    Напередодні, в останній день Рамадану, мусульмани за традицією прибирали приміщення, запасалися подарунками і готували частування до святкового столу.

    Рамадан – це назва дев'ятого місяця місячного ісламського календаря. За віруваннями, в цей місяць пророку Мухаммеду під час його усамітнення в печері Хіра відкрилися перші вірші Корану. Вважається, що на священний місяць «відкриваються ворота Раю, закриваються двері Ада і шайтани сковуються ланцюгами».

    Початок Рамадану завжди відрізняється, оскільки в ісламському світі використовується не сонячний, а місячний календар. Але Рамадан – це завжди дев'ятий місячний місяць.

    Ураза-байрам – одне з найдавніших мусульманських свят. Його відзначали ще за часів пророка Мухаммеда, у 624 році. На арабській мові свято називається Ід-аль-Фітр, що перекладається як «свято припинення посту».

    Це свято є другим найважливішим поряд із Курбан-байрамом. У мусульманських країнах Ураза-байрам, так само як і Курбан-байрам – вихідний день, а в деяких країнах його відзначають кілька днів поспіль.

    У цей день віряни вітають один одного словами «Ід мубарак!» (Благословенного свята!).

    До цього дня зазвичай ретельно готуються: роблять прибирання, готують святкові страви з баранини, телятини, подають випічку та десерти. В цей день варто робити добрі справи, наприклад, подати милостиню нужденним – закят-аль-фітр.

    З нагоди Ураза-байраму віряни надягають кращий одяг і ходять у гості, відвідують могили родичів.

    У цей день прийнято радіти та веселитися: діти беруть участь у забавах, ходять до сусідів, де їх пригощають солодощами.

    Теги: діти свята релігія мусульмани
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