Муженко заявив, що в ЗСУ вже навчились стріляти із Javelin



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Начальник Генштабу ЗСУ зауважив, що ситуація із забезпеченням армії зброєю «суттєво покращилася»

Підрозділ ЗСУ, який отримав на озброєння протитанкові ракетні комплекси Javelin після проходження навчання вже готовий до використання цієї зброї.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Підрозділ, у якого є на озброєнні «Джевеліни», пройшов навчання і готовий їх застосовувати», - заявив Муженко.

Начальник Генштабу ЗСУ зауважив, що ситуація із забезпеченням армії зброєю «суттєво покращилася завдяки новітнім засобам вітчизняного виробництва».

«З'являються на озброєнні комплекси «Корсар», «Стугна». До кінця поточного року ми плануємо суттєво покращити ефективність системи протитанкового вогню», - підкреслив Муженко.

Нагадаємо, практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочалася у травні.

У Держдепі США заявили, що Україна має застосовувати протитанкові комплекси Javelin з метою самооборони. Натомість екс-помічник міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Майк Карпентер закликав Трампа дозволити Україні розмістити Javelin на лінії фронту.