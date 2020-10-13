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    МВФ поліпшив прогноз щодо впливу пандемії на світову економіку

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    МВФ поліпшив прогноз щодо впливу пандемії на світову економіку

    Пандемія зашкодить економіці менше, ніж передбачалося

    Міжнародний валютний фонд вважає, що вплив пандемії коронавірусу на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні, і досягне рівня мінус 4,4% у 2020 році.

    Про це заявила на брифінгу в вівторок головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Фонду Гіта Гопінат, повідомляє Укрінформ.

    «У нашому останньому огляді «Перспективи розвитку світової економіки" ми продовжуємо очікувати глибокої рецесії в 2020 році. За прогнозами, глобальне зростання становитиме мінус 4,4%, що є дещо кращим показником порівняно з нашим аналізом у червні», - зауважила головний економіст МВФ.

    Як зазначається в доповіді, яку презентувала Гопінат, різниця між нинішнім прогнозом і попереднім становить 0,8 процентного пункта.

    Головний економіст Фонду пояснила, що така позитивна динаміка зумовлена «менш лякаючими"»результатами зростання за підсумками другого кварталу поточного року, а також ознаками більш потужного відновлення у третьому кварталі.

    При цьому, за її словами, очікується, що в 2021 році зростання буде дещо меншим, ніж прогнозувалося чотири місяці тому, і становитиме 5,2% (порівняно з прогнозованими раніше 5,4%).

    Представниця МВФ також підкреслила, що вплив пандемії відчутно вдарив по зайнятості, яка залишається на рівні набагато нижчому, ніж минулого року. За її словами, очікується, що цього року загалом близько 90 мільйонів людей відчують суттєве погіршення свого економічного стану.

    Міжнародний валютний фонд кілька разів на рік публікує прогнози щодо розвитку світової економіки, у яких описує наявні тенденції та передбачає показники економічного зростання в окремих країнах, регіонах і в глобальному вимірі.

    Також МВФ покращив прогноз щодо падіння ВВП України у нинішньому році до мінус 7,2% - замість мінус 8,2% за прогнозами, оприлюдненими Фондом у червні.

    До слова, Україна отримає наступний транш від МВФ наприкінці цього або на початку 2021 року. Такий прогноз дають міжнародні аналітики. 

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    МВФ економіка ВВП Україна епідемія коронавірус
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