МВФ поліпшив прогноз щодо впливу пандемії на світову економіку



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Пандемія зашкодить економіці менше, ніж передбачалося

Міжнародний валютний фонд вважає, що вплив пандемії коронавірусу на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні, і досягне рівня мінус 4,4% у 2020 році.

Про це заявила на брифінгу в вівторок головний економіст МВФ, директор Департаменту досліджень Фонду Гіта Гопінат, повідомляє Укрінформ.

«У нашому останньому огляді «Перспективи розвитку світової економіки" ми продовжуємо очікувати глибокої рецесії в 2020 році. За прогнозами, глобальне зростання становитиме мінус 4,4%, що є дещо кращим показником порівняно з нашим аналізом у червні», - зауважила головний економіст МВФ.

Як зазначається в доповіді, яку презентувала Гопінат, різниця між нинішнім прогнозом і попереднім становить 0,8 процентного пункта.