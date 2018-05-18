МВФ вказав Україні на критичну умову для отримання нового траншу
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В МВФ заявили, що необхідний прогрес із низки питань, проте є критична умова
Закон про Антикорупційний суд є критично важливою вимогою для завершення четвертого перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.
Про це заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.
«Необхідний прогрес із низки питань, щоб ми могли завершити четвертий перегляд (програми EFF - ред). Це стосується і енергетичного сектора, і фіскальної політики, і ухвалення закону, який дозволить заснувати сильний і незалежний Антикорупційний суд. Останнє є критично важливим», - сказав він.
При цьому Райс підкреслив, що остаточна версія закону про Антикорупційний суд повинна повністю відповідати зобов'язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії та Ради Європи.
МВФ також закликає Україну встановити ринкові ціни на газ.
Нагадаємо, Україна станом на 4 травня з початку місяця виплатила МВФ $451 мільйон.
У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.
Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.
Джерело: Інтерфакс-Україна