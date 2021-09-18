За голосування на «виборах» до Держдуми мешканцям ОРДЛО окупанти дають «Снікерс» (фото)

«У «влади» ОРДЛО є план, щоб на псевдовиборах в Держдуму проголосували 450 тисяч жителів «Л/ДНР» – правозахисник

Учасникам примусових автобусних поїздок на російські «вибори» з тимчасово окупованих окремих районів Донецької і Луганської областей видається продуктовий набір, повідомляє DonPress.

Вчора, 17 вересня, «активісти» виїхали з Донецька до прикордонного російського міста Матвіїв Курган. Окрім «виборців» було ще кілька автобусів, в яких людей везли отримувати паспорти РФ.

«Всім, хто вчора вирушив в поїздку було видано сухпай, до якого увійшли: печиво, яблуко, «Снікерс», вода і вологі серветки», – повідомив співзасновник української «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.

Фото DonPress

За словами Павла Лисянського, у «влади» ОРДЛО є план, щоб на псевдовиборах в Держдуму проголосували 450 тисяч жителів «Л/ДНР», що мають з російські паспорти.

У перший день виборів, вчора, 17 вересня, в Росії проголосували близько 80 тисяч жителів ОРДЛО, розповів Лисянський.

В цю кількість включені і ті, хто виїжджав на дільниці у Ростовській області, і ті, хто голосував онлайн.

За словами правозахисника, людей змушують голосувати за партію Путіна «Єдина Росія».

Крім того, медики занепокоєні, що такі «виборчі» тури призведуть до ще гіршої епідеміологічної ситуації в ОРДЛО.

Нагадаємо, на Росії стартували триденні вибори в Державну Думу, які пройдуть з 17 по 19 вересня. Перші виборчі дільниці о 8 годині ранку за місцевим часом (23:00 за Києвом) відкрилися на Чукотці і Камчатці.

Напередодні старту виборів у РФ російські журналісти опублікували резонансне розслідування, у якому стверджують, що у міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова майже 20 років є коханка, яка впливає на справи МЗС РФ, а сам чиновник живе за рахунок олігарха Олега Дерипаски.

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