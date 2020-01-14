Антикорупційний суд дозволив заочне розслідування проти директора «Трейд Коммодіті»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадиму Майку загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук директора «Трейд Коммодіті» Вадима Майка

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне (спеціальне) розслідування щодо директора компанії «Трейд Коммодіті» Вадима Майка, який підозрюється в причетності до розкрадання 58 млн гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і дав дозвіл здійснення спеціального досудового розслідування відносно Майка, який ховається від правосуддя і знаходиться в міжнародному розшуку.

Своє рішення суд прийняв 10 січня.

Як повідомлялось, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук директора «Трейд Коммодіті» Вадима Майка.

Натиснути для збільшення

У квітні 2016 року комітет із конкурсних торгів Міністерства оборони України відхилив пропозиції від низки компаній, зокрема WOG, ОККО і «Укртранснафтопродукт», і вибрав «Трейд Коммодіті» переможцем відкритого тендера із закупівлі рідкого палива. 13 і 18 травня Міноборони і «Трейд Коммодіті» уклали 14 договорів про постачання палива на суму понад 1 млрд грн. У червні–серпні 2016 року вони уклали кілька додаткових угод, через які ціна на той самий обсяг зросла на 16% від початкової вартості.

«Трейд Коммодіті» пояснила підвищення ціни зростанням цін на дизельне паливо на біржах і на доказ навела дані провідного світового постачальника інформації про ринки енергоресурсів Platts.

У Національному антикорупційному бюро вважають, що зростання ціни відбувалося «за відсутності будь-яких правових підстав» і завдало держбюджету збитків на суму 149 млн грн.

11 жовтня у цій справі затримали заступника голови Міноборони Ігоря Павловського і керівника департаменту держзакупівель відомства Володимира Гулєвича.

Останній перебуває під домашнім арештом, а Павловському цей запобіжний захід змінили на особисте зобов'язання.

13 жовтня Солом'янський суд заарештував на рахунках «Трейд Коммодіті» у банку «Південний» 149,3 млн грн.

16 жовтня детективи НАБУ затримали інвестора та фактичного власника «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка. Його підозрюють у розтраті коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

17 жовтня суд відпустив Трофименка, але зобов'язав носити електронний браслет.

25 жовтня директор «Трейд Коммодіті» Майко повернувся до України з Латвії, але не з'явився до НАБУ.

13 листопада суд зняв арешт із 100% акцій «Трейд Коммодіті». З клопотанням звернувся адвокат Майка.

14 листопада акції знову заарештували.