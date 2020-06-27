МВС запустить нові функції системи фото і відеофіксації



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Порушення на дорогах камери реєструють в автоматичному режимі

Камери почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту

З 1 липня МВС запустить нові функції системи фото і відеофіксації порушень ПДР - почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту.

Про це повідомив Антон Геращенко в інтерв'ю РБК-Україна.

В цьому році 220 камер закуповуються Мінтрансом і встановлюються на небезпечних місцях на автомагістралях.

«І ми розраховуємо, що мери міст поступово розкачаються. І ми за два роки встановимо близько тисячі камер по країні. Всього система розрахована на 6 тисяч камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що вона порушила, вона за 30 секунд зі свого смартфона може розрахуватися. Наша мета – не збір грошей, а безпека на дорогах», - заявив Геращенко.

Крім того, замміністра розповів, що вже готовий законопроект про підвищення штрафів за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год до 3400 гривень (зараз 510 грн.).

«Я взагалі прихильник того, щоб у нас було як Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу. У нас деякі глави держкомпаній, наприклад, отримують по 10 мільйонів гривень. Якщо штраф буде в 2% від доходу – це вже 200 тисяч гривень за перевищення швидкості. І тоді це буде серйозно, і не буде хотітися порушувати. Це ідеальний варіант, і ми до нього поступово прийдемо. А такі гонщики, про яких ви говорите, у нас виділяються в окрему категорію, і щодо них у нас поліція працює окремо. Ми з такими людьми також проводимо роз'яснювальну роботу: якщо ви так порушуєте, ви можете сісти у в'язницю. Штрафи, звичайно, не відповідають проблематиці. Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу», – зазначив Геращенко.

Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

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