У Раді зареєстрували законопроєкт, що розширює перелік автомобілів, які обкладатимуть транспортним податком



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У законопроєкті пропонують «легковий автомобіль» замінити на «транспортний засіб», щоб податком можна обкладати будь-яку техніку, що має колеса і може їхати - водії

Траспортним податком обкладатимуть авто, вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (станом на сьогодні це приблизно 950 тисяч гривень) - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 3704, відповідно до якого траспортним податком обкладатимуть авто, вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат (станом на сьогодні це приблизно 950 тисяч гривень). Про це йдеться на парламентському сайті.

Наразі таким податком обкладають авто, вартість яких перевищує 375 мінімалок (1,7 млн грн).

Згідно з законопроєктом, вік автомобілів, які обкладатимуть транспортним податком, також підвищать.

«Якщо зараз податок не стягують з авто, яким понад п’ять років, то депутати хочуть підняти цю планку до восьми років. Ставка податку також має зрости. Якщо нині це 25 тисяч гривень (податок сплачують раз на рік), то у проєкті закону пропонують встановити її на рівні шести мінімальних зарплат. За нинішньої мінімалки це 28,3 тисячі гривень», - зазначають експерти.

Крім того, у законопроєкті пропонують «легковий автомобіль» замінити на «транспортний засіб». У такому випадку транспортним податком можна обкладати і мікроавтобуси, і решту, що має колеса і може їхати.

«Ця ініціатива — повна дур­ня. Сподіваюсь, депутатам ви­стачить розуму не проголосу­вати за цей законопроєкт. Він вкрай негативно позначиться на авторинку, який і так нині переживає не найкращі часи, — каже голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко. — Це фактично податок на податок. Якщо людина отри­мує зарплату, вона уже сплачує податки. І має право купувати що їй заманеться, в тому числі й авто. Інша річ, якщо його купили за нелегальні до­ходи, з яких податків не пла­тили. Але в такому разі тре­ба перевіряти походження коштів, а не стягувати податок з усіх підряд. Зрештою, 200 мінімальних зарплат — це вартість не бюджетного автомобі­ля, але й не мазераті. У салоні стільки коштує звичайна се­редня Toyota чи Mazda».