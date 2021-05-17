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    Україна, Молдова і Грузія підписали меморандум для спільного руху в ЄС

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    Свої підписи під документом, який започатковує новий формат відносин між країнами, поставили Дмитро Кулеба та його грузинський і молдавський колеги - Україна, Молдова і Грузія підписали меморандум для спільного руху в ЄС
    Свої підписи під документом, який започатковує новий формат відносин між країнами, поставили Дмитро Кулеба та його грузинський і молдавський колеги
    Фото Дмитро Кулеба/Twitter

    Кулеба: «Ми зробили дуже важливу річ сьогодні – підписали документ, який створює «Асоційоване тріо»

    Міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії 17 травня підписали меморандум щодо створення «Асоційованого тріо» задля посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції. Про це повідомили в пресслужбі МЗС, після церемонії підписання меморандуму.

    «Ми зробили дуже важливу річ сьогодні (17 травня) – підписали документ, який створює «Асоційоване тріо». Буде підсилена співпраця трьох наших країн щодо питань європейської інтеграції. Це нова ініціатива і вона дуже вчасна, і це рішення дуже вчасне, яке допоможе трьом нашим країнам більш ефективно рухатися вперед разом по шляху європейської інтеграції», – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    Свої підписи під документом, який започатковує новий формат відносин між країнами, поставили Дмитро Кулеба та його грузинський і молдавський колеги – Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой. Вони перебувають з візитами в українській столиці.

    За словами голови МЗС, документ передбачає координування зусиль в процесі діалогу з інституціями Євросоюзу, зокрема, в рамках «Східного партнерства».

    «Наші країни стоять перед серйозними безпековими викликами, і ми погодилися розвивати й безпековий напрямок в нашій спільній роботі для того, щоб підтримувати стабільність в нашому регіоні», – додав Кулеба.

    «Ми маємо разом працювати, щоб виконати наші домашні завдання для того, щоб ми не просто просили прийняти нас в Європейський союз. А для того, щоб Європейський союз запросив нас стати його членами», – сказав міністр закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой.

    Наразі Україна, Молдова і Грузія мають угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Країни також задекларували своєю метою членство в ЄС, що викликає постійні гнівні реакції з боку Росії. Також, окрім України, в Молдови та Грузії є невирішені територіальні конфлікти, які були розв’язані або напряму здійснювалися російською армією. У 2014 році Росія анексувала Крим та розпалила війну на сході України, жертвами якої стали понад 13 тисяч людей. У відповідь західні країни наклали на РФ санкції.

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    Теги: МЗС ЄС Росія міністр санкції Молдова Меморандум Грузія Україна Дмитро Кулеба
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    Україна, Молдова і Грузія підписали меморандум для спільного руху в ЄС