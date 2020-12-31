Глава МЗС назвав головну проблему українського безвізу

Людство виявилося не готовим до пандемії коронавірусу, у зв'язку із чим заблоковано всі безвізи, підкреслив Кулеба

Українці не можуть вільно пересуватися світом не через політичні чи юридичні проблеми, а через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua.

«Ми постійно працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвізу менше страждали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник. Однак ніяких політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз страждаємо, це пандемія Covid–19», – зазначив глава МЗС.

При цьому, за його словами, пандемія ввела у стан паніки навіть найрозвиненіші країни.

«Коли чуєш всі ці розмови про паспорти, вакцинації, 35 довідок на вході і 15 на виході, все це показує, що людство виявилося не готовим до пандемії з усіх боків. Зараз увесь цей пил осяде, будуть прийняті цивілізовані рішення, правила подорожей, до яких ми звикнемо і будемо за ними подорожувати», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.