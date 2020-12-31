  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава МЗС назвав головну проблему українського безвізу

    • Розсилка
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба&nbsp;назвав головну проблему українського безвізу - Глава МЗС назвав головну проблему українського безвізу
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну проблему українського безвізу

    Людство виявилося не готовим до пандемії коронавірусу, у зв'язку із чим заблоковано всі безвізи, підкреслив Кулеба

    Українці не можуть вільно пересуватися світом не через політичні чи юридичні проблеми, а через пандемію коронавірусу.

    Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua.

    «Ми постійно працюємо з ЄС, шукаємо таке рішення, щоб від пандемічних проблем безвізу менше страждали українці. Але ситуація в нашій країні не дозволяє нам вийти на прийнятний показник. Однак ніяких політичних чи юридичних проблем із безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз страждаємо, це пандемія Covid–19», – зазначив глава МЗС.

    При цьому, за його словами, пандемія ввела у стан паніки навіть найрозвиненіші країни.

    «Коли чуєш всі ці розмови про паспорти, вакцинації, 35 довідок на вході і 15 на виході, все це показує, що людство виявилося не готовим до пандемії з усіх боків. Зараз увесь цей пил осяде, будуть прийняті цивілізовані рішення, правила подорожей, до яких ми звикнемо і будемо за ними подорожувати», – резюмував Кулеба.

    Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    Теги: МЗС безвізовий режим ЄС міністр українці Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies