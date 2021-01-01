В Україну повернули жінок та дітей, які перебували в таборах для біженців у Сирії: відео

Спецоперація з повернення українок і дітей тривала два роки

В аеропорт «Бориспіль» увечері 31 грудня прибув літак із двома жінками та сімома дітьми – громадянами України, яких повернули з таборів для біженців у Сирії «Аль-Хол» та «Рож».

Трансляцію події вело «Суспільне».

Звільнення громадян України стало результатом операції, до якої були причетні представники Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Поки що жодне з відомств офіційно не прокоментувало подію.

До операції також були залучені партнерські спецслужби, зокрема США та Іраку. Повернутих українок перевіряли на ймовірну причетність до терористичної діяльності – такого зв’язку вони не встановили.

Повернуті жінки та діти опинилися на території Іраку та Сирії приблизно з 2014-2015 року за різних обставин – поїхали або разом із чоловіками, або на роботу. Там вони в певний момент опинилися на територіях, підконтрольних «Ісламській державі» (ІДІЛ) – терористичній організації, розгромленій у 2019 році.

Спецоперація з повернення українок і дітей тривала два роки. За даними «Суспільного», йдеться лише про перший етап операції, і в майбутньому в Україну мають повернути й інших громадян. Ще у 2019 році голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров говорив, що в таборах для біженців у Сирії перебувають 75 громадян України – 21 жінка і 54 дитини.

«Крим.Реалії» з посиланням на джерело в силових структурах уточнює, що жінки є кримськими татарками, і повернули їх саме з табору для біженців «Рож», що на північному сході Сирії й контролюється опозиційними Сирійськими демократичними силами.