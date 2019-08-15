МЗС готує для нардепів навчальний курс із зовнішньої політики



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Депутатам розкажуть про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях

Міністерство закордонних справ України розробляє для депутатів Верховної Ради 9-го скликання курс із зовнішньої політики.

Про це повідомив держсекретар МЗС Андрій Заєць.

«Зараз ми працюємо разом із дипломатичною академією над тим, щоб запропонувати майбутнім членам комітету із закордонних справ, якщо з їхнього боку буде відповідний інтерес, професійний курс для того, щоб розповісти тим, кому це потрібно, хто не працював на дипслужбі, те, що ми знаємо», – сказав Заєць.

Держсекретар зазначив, що йдеться про курс, що містить специфічну інформацію.

«Ми маємо намір поділитися нашим баченням проблем міжнародної політики, пріоритетності напрямків, дати інформацію про роботу парламентських делегацій при міжнародних організаціях. Це специфічні питання, які вимагають володіння специфічною інформацією, поділитися якою ми і пропонуємо, а рішення – за народними обранцями», – пояснив дипломат.

За словами держсекретаря МЗС, наразі розробляється змістовна частина курсу.

Нагадаємо, у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

Опозиція у Верховній Раді може отримати три посади.

Як повідомлялося, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

Джерело: Європейська правда