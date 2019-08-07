МЗС попередив про страйк в аеропорту Барселони



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Страйк може призвести до затримки рейсів

Страйк в аеропорту «Ель Прат» запланований на 9 серпня

Департамент консульської служби МЗС України попередив українців про запланований на 9 серпня страйк служб безпекового контролю у аеропорту Барселони «Ель Прат».

«Службами безпекового контролю аеропорту м.Барселона «Ель Прат» оголошено про проведення 24-годинного страйку 9 серпня, що може призвести до затримки рейсів та великих черг на проходження безпекового контролю», - повідомляється на сторінці Департаменту у Facebook.

В МЗС рекомендували громадянам України, у яких заплановані вильоти 9 серпня з «Ель Прат», заздалегідь прибувати до аеропорту, а також відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт, та служб летовища.

Нагадаємо, 27 липня в аеропорту Барселони застрягла група туристів з України. Їх рейс авіакомпанії SkyUp відклали більш ніж на 5 годин.