Глава МЗС Туречинни про угоду з США: це не припинення вогню у Сирії



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У четвер ввечері віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилась на п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії

Анкара призупинила операцію «Джерело миру» для виведення Загонів народної самооборони протягом 120 годин

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що досягнута угода з США про призупинення військової операції «Джерело миру» в Сирії не є припиненням вогню

Про це повідомляє турецьке агентство «Анадолу».

За його словами, Туреччина досягла бажаного результату під час переговорів з США щодо Сирії.

«Ми призупинимо операцію «Джерело миру» для виведення Загонів народної самооборони (YPG) протягом 120 годин, це не припинення вогню», - заявив міністр.

Голова турецької дипломатії додав, що країни домовилися про вилучення важкого озброєння, що знаходиться в руках у YPG, а також про ліквідацію позицій і укріплень курдів.

За словами Чавушоглу, приблизно в 30 км від сирійсько-турецького кордону буде створена зона безпеки для курдських формувань.

Нагадаємо, у четвер ввечері віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилась на п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії.

За його словами, військова операція буде повністю призупинена до повного виходу курдських формувань. Також США вирішили не запроваджувати подальших санкцій проти Туреччини за її військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США.

За словами президента Туреччини Ердогана, турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.