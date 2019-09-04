МЗС прокоментувало пропозицію надати «особливий статус» для України у Євросоюзі



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Метою України є вступ до ЄС, а не «особливий статус»

Міністерство закордонних справ підкреслило, що стратегічною метою України є повноцінне членство в Європейському Союзі, а не «особливий статус». Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії щодо надання Євросоюзом «особливого статусу» Україні та Туреччині.

«Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС», - зазначила Зеленко.

Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.

Як повідомлялося, президент Словенії Борут Пахору середу, 4 вересня, запропонував Євросоюзу надати «особливий статус» Україні та Туреччині, тоді як країнам Західних Балкан – повноцінне членство в ЄС.