МЗС України викликало посла Казахстану через заяву Токаєва про Крим



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В МЗС був запрошений посол Казахстану в Україні Самат Ордабай

У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість висловлюваннями казахстанського лідера

До Міністерства закордонних справ України 5 грудня був запрошений посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав інтерв’ю виданню Deutsche Welle. У відповідь на запитання журналістки про те, чи не налякали події, які відбулися в Україні, зокрема анексія Криму Росією та війна на Донбасі, уряд Казахстану, Токаєв заявив, що те, що сталося на півострові, не можна назвати анексією.

«По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, то сталося. Анексія — це занадто важке слово стосовно Криму», — заявив він.

У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість висловлюваннями казахстанського лідера та підкреслили, що його заяви суперечать міжнародній позиції. Після публікації скандального інтерв’ю Токаєва в МЗС був запрошений посол Казахстану в Україні Самат Ордабай.

«Під час зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо актуального стану та перспектив двосторонніх відносин і взаємодії в міжнародних організаціях», — зазначили в МЗС.

Повідомляється, що за результатами зустрічі сторони підтвердили готовність дотримуватися принципів Договору про дружбу і співробітництво між державами.

«За результатами зустрічі обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці», — йдеться в повідомленні.

Після анексії Криму Росією в 2014 році МЗС Казахстану в своїй заяві відзначило, що «Казахстан знову підкреслює свою прихильність фундаментальним принципам міжнародного права відповідно до Статуту ООН» і, що в Казахстані «з розумінням ставляться до рішення Російської Федерації в умовах, що склалися».