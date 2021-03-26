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    МЗС запроваджує титул почесного амбасадора

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    Почесний амбасадор України&nbsp;&ndash; це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України - МЗС запроваджує титул почесного амбасадора
    Почесний амбасадор України – це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України
    Фото: president.gov.ua

    Титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі

    Міністерство закордонних справ України запроваджує титул почесного амбасадора України, яким відзначатимуть людей, чиї зусилля допомагають популяризувати Україну та все українське у світі. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Вперше з моменту здобуття незалежності України та створення дипломатії сучасної незалежної Української держави МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України. Цей титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі. Тобто, ми нагороджуватимемо, і цим відзначатимемо і мотивуватимемо, людей, які найактивнішим чином просувають та захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн», – сказав Кулеба.

    Він запевнив, що у такий спосіб відзначатимуть справді особливих людей, «тих, чиє гаряче серце та наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське»: «По суті, почесний амбасадор України – це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, що кожен, хто її отримає, пишатиметься тим, що він має таку відзнаку від України».

    Міністр зазначив, що відзнака надаватиметься фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України у світі та зміцненню її позитивного іміджу.

    За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації українців за кордоном та будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин.

    Зазначимо, сьогодні на брифінгу Кулеба закликав українців «без крайньої потреби утриматися від поїздок» за кордон. За його словами, причина всьому – пандемія, яка не вщухає.

    Теги: МЗС дипломатія міністр українці Україна реклама кордон Дмитро Кулеба патріотизм
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