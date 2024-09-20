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Контрабанда IPhone 16: українські митники вилучили першу партію смартфонів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Контрабанда IPhone 16: українські митники вилучили першу партію смартфонів
Українські митники склали протокол про порушення митних правил
фото: Державна митна служба України, Facebook

Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тис. грн

Митники заявили, що запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 серії. Два смартфони без декларування намагалася пронести через кордон українка. Про це повідомила Державна митна служба України.

Подія сталася 20 вересня у пункті пропуску «Порубне – Сірет», що на кордоні з Румунією. Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тис. грн. 

Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тисяч гривень
Громадянка України, яка прямувала через піший перехід, не задекларувала в митному органі два IPhone 16 pro max орієнтовною вартістю у понад 160 тисяч гривень
фото: Державна митна служба України, Facebook

Тому митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Це тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30% від вартості товарів, які намагалися провезти. У ДПСУ також повідомили, що вилучили гаджети.

Наразі  в українських магазинах  доступне лише передзамовлення IPhone 16 серії. 

Нагадаємо, прикордонники у пункті пропуску «Шегині», що українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Про це повідомляє Львівська митниця. Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність. 

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Теги: українка кордон Facebook контрабанда

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Кримінал

Контрабанда IPhone 16: українські митники вилучили першу партію смартфонів
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