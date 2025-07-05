Трамп підписав «великий і прекрасний» законопроєкт про податки і витрати

Дональд Трамп назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Попри святковий тон події, експерти розкритикували документ, звернувши увагу на низку суперечливих положень, які можуть мати вплив на економіку країни.

Раніше ми писали, що у четвер, 3 липня, Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.

Нагадаємо, контрольований республіканцями Конгрес США може ухвалити масштабний бюджетний пакет, який відповідає багатьом пріоритетам президента Дональда Трампа. Законопроєкт вже пройшов розгляд у Сенаті та потребує повторного схвалення Палатою представників, перш ніж Трамп зможе підписати його як закон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу (CBO), законопроєкт додасть $3,3 трлн до $36,2 трлн державного боргу протягом 10 років. Водночас він зменшить доходи на $4,5 трлн та скоротить витрати на $1,2 трлн. CBO також прогнозує, що кількість людей без медичного страхування збільшиться на 10,9 млн за цей період через зміни у таких програмах, як Medicaid.