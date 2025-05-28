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БЕБ заблокував підозрілий тендер ДП «Ліси України»: ймовірна сума переплати 180 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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БЕБ заблокував підозрілий тендер ДП «Ліси України»: ймовірна сума переплати 180 млн грн
Державне підприємство оголосило тендер на закупівлю системи планування ресурсів
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Бюро економічної безпеки просить аудиторів та Антимонопольний комітет перевірити тендер

Бюро економічної безпеки виявило, що державне підприємство «Ліси України» оголосило тендер на закупівлю програмного забезпечення за значно завищеними цінами. Правоохоронці звернулися до аудиторів, аби вони перевірили держзакупівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Як зазначають правоохоронці, йдеться про послуги з впровадження системи автоматизації бізнес-процесів типу ERP. Очікувана вартість закупівлі майже 240 млн грн, що на понад 180 млн грн більше за ринкову ціну.

Крім того, аналітики зафіксували ознаки встановлення дискримінаційних вимог до учасників тендеру. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі. Так, Бюро економічної безпеки направило рекомендацію до Державної аудиторської служби та Антимонопольного комітету, аби вони перевірили тендер підприємства.

ERP (англ. Enterprise Resource Planning system) – система планування ресурсів підприємства – це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям автоматизувати та інтегрувати основні бізнес-процеси, такі як облік, фінанси, виробництво, ланцюжок поставок, продаж та управління персоналом тощо.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки викрили нафтопереробний завод у Кривому Розі, який нелегально виготовляв бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.

Виробництво було обладнано на території промислового підприємства. На ньому зловмисники виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.

Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості та реалізовували через мережу місцевих автозаправних станцій. Водночас АЗС подавали нульову звітність до Податкової служби та використовували договори з неправдивими даними.

До слова, відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради Харківської області уклав договір із ТОВ «Слобожанська будівельна компанія Саргон» на зведення укриття на території КЗ «Старосалтівський ліцей» за результатами тендеру. Вартість робіт становить 145,21 млн грн.

Після звільнення Старого Салтова навчальний заклад відновили. У 2023 році Департамент капітального будівництва Харківської ОДА уклав із «Саргоном» договори на аварійно-відновлювальні роботи загальною вартістю понад 213 млн грн. У ніч на 6 квітня 2024 року ліцей знову постраждав від обстрілу дронами, а вже 11 квітня оголосили тендер на будівництво укриття. При цьому в обладміністрації зазначали, що учні навчатимуться дистанційно, а приміщення використовуватимуть вчителі для проведення онлайн-уроків.

Як повідомлялося, з Німеччини екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн.

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Теги: держзакупівлі тендер Бюро економічної безпеки України

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