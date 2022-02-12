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    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)

    На Буковині фура перевернула маршрутку з людьми - На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)
    На Буковині фура перевернула маршрутку з людьми
    фото: Нацполіція

    Пасажирів маршрутки відправлено до лікарні

    У Чернівецькій області вантажний автомобіль MAN протаранив припаркований маршрутний автобус Mercedes-Benz 312, який від удару перекинувся. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    ДТП сталася у селищі Лужани. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки не вибрав безпечну швидкість руху і дистанцію та допустив зіткнення з маршруткою, у якій перебували водій і семеро пасажирів.

    Внаслідок зіткнення та подальшого перекидання серйозну травму спини отримала одна з пасажирок Mercedes-Benz, її госпіталізували. Решту пасажирів доправили до лікарні для огляду.

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    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)
    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)
    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)
    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)
    фото: Нацполіція

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами.

    Встановлюються усі обставини ДТП.

    Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.

    Теги: ДТП водій Ірпінь
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    На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)