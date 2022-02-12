На Буковині вантажівка протаранила маршрутку (фото)

На Буковині фура перевернула маршрутку з людьми

Пасажирів маршрутки відправлено до лікарні

У Чернівецькій області вантажний автомобіль MAN протаранив припаркований маршрутний автобус Mercedes-Benz 312, який від удару перекинувся. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

ДТП сталася у селищі Лужани. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки не вибрав безпечну швидкість руху і дистанцію та допустив зіткнення з маршруткою, у якій перебували водій і семеро пасажирів.

Внаслідок зіткнення та подальшого перекидання серйозну травму спини отримала одна з пасажирок Mercedes-Benz, її госпіталізували. Решту пасажирів доправили до лікарні для огляду.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 КК – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами.

Встановлюються усі обставини ДТП.

Як раніше повідомлялося, у Київській області в місті Ірпінь чоловіка переїхали легковик та маршрутний автобус, від отриманих травм він загинув на місці.