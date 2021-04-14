На Буковині спалах африканської чуми. Заб’ють понад 20 тисяч свиней

Проблема африканської чуми свиней в Україні останні п'ять років не вирішується

На Буковині виділять необхідну техніку та місце для спалювання трупів свиней

На Буковині в селі Котелеве колишнього Новоселицького району на свиногосподарстві СТзОВ «Котелеве» в період з 11 по 13 квітня загинуло понад 400 свиней: 100 свиноматок та 320 голів молодняку. Лабораторні дослідження виявили, що причиною загибелі стала африканська чума свиней. Про це повідомила начальниця Головного управління держпродспоживслужби в Чернівецькій області Анжела Косован.

«У свиногосподарстві «Котелеве» виявили африканську чуму свиней. Результати підтверджені Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби. До ранку 13 квітня померло приблизно 400 голів – більше молодняку. У середньому тепер доведеться знищити 21 тисячу голів», – зазначила чиновниця.

Уранці 14 квітня з цього приводу в ОДА відбулося термінове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На ній свиногосподарство оголосили епізоотичним осередком щодо африканської чуми свиней та наклали на нього карантинні обмеження.

Також виділять необхідну техніку та місце для спалювання та захоронення трупів свиней.

Місцем переробки й забою свиней із зони захисту визначили м’ясопереробне підприємство ДП «М’ясо Буковини» м. Новоселиця та консервний цех ТОВ ТПК «Грін Рей». Також проведуть обстеження мисливських угідь на виявлення загиблих та підозрілих диких кабанів.

Нагадаємо, що ГС «Центр підвищення ефективності у тваринництві» вже неодноразово наголошувала на тому, що проблема африканської чуми свиней в Україні останні п'ять років не вирішується через блокування компенсацій свинокомплексам за свиней у випадку АЧС більше восьми років. Це призвело до скорочення поголів’я свиней в Україні, закриттю свинокомплексів, відкриттю нелегального ринку.