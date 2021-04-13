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    Вінницею розгулює в'єтнамська свиня (фото)

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    Тварина &laquo;мешкає&raquo; у ресторані, розташованому поряд з міськрадою - Вінницею розгулює в'єтнамська свиня (фото)
    Тварина «мешкає» у ресторані, розташованому поряд з міськрадою
    Фото naparise.com

    Звуть «в’єтнамця» Юрчиком, як героя відомого серіалу «Одного разу під Полтавою»

    У неділю, 11 квітня, вулицями Вінниці розгулювала чорна в’єтнамська свинка. Тваринка однару стала зіркою мережі, повідомляє видання «NaПарижі».

    Свиня гуляла вулицею Оводова поблизу будівлі міськради. Тварина «мешкає» у ресторані, розташованому поряд. Але чи через вік, чи через природню допитливість «за зачиненими дверима» їй не сидиться. Тепер свинку постійно бачать на прогулянці.

    Звуть «в’єтнамця» Юрчиком, як героя відомого серіалу «Одного разу під Полтавою». Не лякає його навіть доволі жвавий рух на вулиці, тому він інколи перебігає проїжджу частину заради подорожей у пошуках «нових майданчиків».

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    Вінницею розгулює в'єтнамська свиня (фото)
    Вінницею розгулює в'єтнамська свиня (фото)
    Вінницею розгулює в'єтнамська свиня (фото)

    Юрчик вже став надзвичайно популярним. Щодня вінничани діляться світлинами тварини у соцмережі. Інколи люди навіть думають, що він загубився.

    Тим часом, у Маріуполі рятують пораненого кулею на передовій собаку.

    Собака на прізвисько Ніка, яка отримала осколкове поранення від кулі, проходить курс реабілітації. За псом наглядають ветеринари комунального підприємства «Щасливі тварини», що у Маріуполі. За словами ветеринарів, травмованій собаці не більше трьох років, важить 10 кілограмів. Поранену її на підприємство «Щасливі тварини» принесли військові наприкінці березня.

    «Собака була в крові, погано себе почувала. У собаки явно була температура. Ми провели первинний огляд. Виявили травму передньої лівої кінцівки, як пізніше виявилось – це кульове поранення. Куля увійшла в частину плечової кістки й потрапила в нижню щелепу, переламавши її», – згадує ветеринар КП «Щасливі тварини» Антон Гуляєв.

    Теги: Вінниця тварини свині вінничани
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