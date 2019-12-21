На Буковині затримали групу квартирних злодіїв
Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі
Приїхавши до Чернівців, троє жителів Одеської області проникали до помешкань городян і викрадали гроші й коштовності.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
«Поліцейські вилучили у затриманих речові докази їх причетності до серійних крадіжок. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.
У поліції з’ясували, що зловмисники їздили по різних областях України та обкрадали квартири громадян, підбираючи ключі до замків вхідних дверей.
До складу злочинної групи входили троє жителів Одещини, віком 36-48 років. Двоє з них раніше вже були судимі за вчинення майнових злочинів.
Оперативники спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали злодіїв одразу після чергової крадіжки. Під час затримання поліцейські вилучили у правопорушників крадені речі та знаряддя скоєння злочину.
Затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до інших злочинів на території Буковини та інших регіонів України.