На Буковині затримали групу квартирних злодіїв



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Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі

Приїхавши до Чернівців, троє жителів Одеської області проникали до помешкань городян і викрадали гроші й коштовності.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.

«Поліцейські вилучили у затриманих речові докази їх причетності до серійних крадіжок. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі», - сказано у повідомленні.

У поліції з’ясували, що зловмисники їздили по різних областях України та обкрадали квартири громадян, підбираючи ключі до замків вхідних дверей.

До складу злочинної групи входили троє жителів Одещини, віком 36-48 років. Двоє з них раніше вже були судимі за вчинення майнових злочинів.

Оперативники спільно із спецпідрозділом «КОРД» затримали злодіїв одразу після чергової крадіжки. Під час затримання поліцейські вилучили у правопорушників крадені речі та знаряддя скоєння злочину.

Затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до інших злочинів на території Буковини та інших регіонів України.