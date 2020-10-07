  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На бюджет до українських вишів зарахували майже дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій

    • Розсилка
    У рейтингових списках та наказах про зарахування всі прізвища вступників з окупованих територій були зашифровані з метою гарантування їхньої безпеки - На бюджет до українських вишів зарахували майже дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій
    У рейтингових списках та наказах про зарахування всі прізвища вступників з окупованих територій були зашифровані з метою гарантування їхньої безпеки

    Завершальний етап зарахування триватиме до 23 жовтня

    Станом на початок жовтня до українських закладів вищої освіти на місця державного замовлення вступило майже 2 000  осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму. Зарахування вступників з ТОТ триватиме ще до 23 жовтня. Про це 7 жовтня заявив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, як передає на своєму сайті Міносвіти.

    «Під час цьогорічної вступної кампанії на базі українських закладів вищої освіти функціонували водночас такі освітні центри, як «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Станом на сьогодні вже зарахована на навчання через освітні центри «Крим-Україна» 381 особа, через ОС «Донбас-Україна» – 1 572 особи. Завершальний етап зарахування на бюджет та контракт триватиме ще до 23 жовтня», – зазначив Андрій Вітренко.

    Вступники з тимчасово окупованих територій цього року, як і в минулі роки, також мали можливість вступати до університетів за результатами ЗНО. Вони навчались у школах дистанційно та проходили тестування разом з іншими його учасниками. За даними Донецького та Луганського департаментів освіти, протягом 2019/2020 навчальних років у школах на підконтрольних територіях на дистанційній освіті/екстернаті навчалось 5 394 учнів з тимчасово окупованих територій.

    У рейтингових списках та наказах про зарахування всі прізвища вступників з окупованих територій були зашифровані з метою гарантування їхньої безпеки.

    Нагадаємо, що в Україні у 2020 році найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів стало «право», а найпопулярнішим ВНЗ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

     

    ВНЗ освіта студенти навчання окуповані території університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies