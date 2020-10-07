На бюджет до українських вишів зарахували майже дві тисячі абітурієнтів з окупованих територій



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У рейтингових списках та наказах про зарахування всі прізвища вступників з окупованих територій були зашифровані з метою гарантування їхньої безпеки

Завершальний етап зарахування триватиме до 23 жовтня

Станом на початок жовтня до українських закладів вищої освіти на місця державного замовлення вступило майже 2 000 осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму. Зарахування вступників з ТОТ триватиме ще до 23 жовтня. Про це 7 жовтня заявив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, як передає на своєму сайті Міносвіти.

«Під час цьогорічної вступної кампанії на базі українських закладів вищої освіти функціонували водночас такі освітні центри, як «Крим-Україна» та «Донбас-Україна». Станом на сьогодні вже зарахована на навчання через освітні центри «Крим-Україна» 381 особа, через ОС «Донбас-Україна» – 1 572 особи. Завершальний етап зарахування на бюджет та контракт триватиме ще до 23 жовтня», – зазначив Андрій Вітренко.

Вступники з тимчасово окупованих територій цього року, як і в минулі роки, також мали можливість вступати до університетів за результатами ЗНО. Вони навчались у школах дистанційно та проходили тестування разом з іншими його учасниками. За даними Донецького та Луганського департаментів освіти, протягом 2019/2020 навчальних років у школах на підконтрольних територіях на дистанційній освіті/екстернаті навчалось 5 394 учнів з тимчасово окупованих територій.

У рейтингових списках та наказах про зарахування всі прізвища вступників з окупованих територій були зашифровані з метою гарантування їхньої безпеки.

Нагадаємо, що в Україні у 2020 році найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів стало «право», а найпопулярнішим ВНЗ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.