«Північний потік-2» покинув один із найбільших інвесторів
Щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2»
Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування проєкту «Північний потік-2». Вона була одним із найбільших інвесторів, йдеться у звіті на сайті компанії.
У заяві йдеться, що участь компанії обмежується наданням позик разом зі ще чотирма європейськими енергетичними компаніям (Engie, OMV, Shell and Uniper).
«Платежі компанії в межах кредиту Nord Stream 2 AG становлять 730 млн євро й були завершені до перегляду рекомендацій до статті 232 закону «Про протидію супротивникам Америки через санкції» (CAATSA)», – йдеться у звіті.
Керівництво компанії побоюється «агресивного підходу до виконавців проєкту» з боку США, які посилили санкції проти «Північного потоку-2».
Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.
Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.
«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.