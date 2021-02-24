«Північний потік-2» покинув один із найбільших інвесторів

Щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2»

Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування проєкту «Північний потік-2». Вона була одним із найбільших інвесторів, йдеться у звіті на сайті компанії.

У заяві йдеться, що участь компанії обмежується наданням позик разом зі ще чотирма європейськими енергетичними компаніям (Engie, OMV, Shell and Uniper).

«Платежі компанії в межах кредиту Nord Stream 2 AG становлять 730 млн євро й були завершені до перегляду рекомендацій до статті 232 закону «Про протидію супротивникам Америки через санкції» (CAATSA)», – йдеться у звіті.

Керівництво компанії побоюється «агресивного підходу до виконавців проєкту» з боку США, які посилили санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік-2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

Як повідомив 22 лютого речник Держдепу Нед Прайс, США наклали санкції на російську компанію «КВТ-Русь», яка сприяє роботі трубоукладального судна «Фортуна», котре залучене до будівництва «Північний потік-2». Втім, згадані в доповіді 18 компаній, які припинили роботу на газопроводі, не підпали під санкції, підтвердив Прайс. «Вони не підпали під американські санкції саме тому, що продемонстрували свою добру волю вийшовши з проєкту», – зазначив він.

«Газпром» вже готовий закрити «Північний потік-2». Газопровід є елементом гри у руках Путіна.

Північний потік (Nord Stream) – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована, а саме частина між Виборгом та Ґрайфсвальдом. Прокладення трубопроводу розпочате у квітні 2010 року. У вересні 2011 року розпочато заповнення технологічним газом першою з двох ниток, перші постачання газу почалися 8 листопада 2011 року.

Проєктна потужність першої гілки морського газопроводу «Північний потік» склала 27 млрд кубометрів, після планованої добудови другої гілки збільшиться до 55 млрд кубометрів. Магістральний газопровід «Північний потік» через Балтійське море з’єднав Росію і Європейський Союз. Газопровід безпосередньо пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина склала близько 1,2 тис. км.

«Північний потік-2» (Nord Stream-2) – проєкт розширення діючого у Балтійському морі газогону «Північний потік», довжиною 1234 км. За задумом газогін має проходити через економічні зони та територіальні воді п'яти країн: Данії (147 км), Німеччини (85 км), Росії (118 км), Фінляндії (374 км) і Швеції (510 км). Початковий проєкт передбачає будівництво і роботу двох ниток газогону загальною потужністю 55 млрд кубічних метрів газу на рік через Балтійське море до Німеччини. Маршрут має проходити уздовж існуючої першої нитки «Північного потоку».