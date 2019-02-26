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    На Черкащині ділки викрали з потягів 5 тонн дизельного палива

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    <p>Правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива</p> - На Черкащині ділки викрали з потягів 5 тонн дизельного палива

    Правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива

    Фото: прес-служба прокуратури Черкаської області

    Зловмисниками виявилися троє жителів Смілянського району

    На Черкащині правоохоронці викрили групу осіб, яка викрадала дизельне паливо з потягів.

    Про це 26 лютого повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

    «24 лютого викрито трьох осіб, жителів Смілянського району, які упродовж тривалого часу викрадали пальне з потягів, що належать АТ «Укрзалізниця». Правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива, шланги, заправочний пістолет, двигуни, грошові кошти», - заявили в прокуратурі.

    Зазначається, що кримінальне провадження було розпочате за фактом таємного викрадення дизельного пального з потягів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування триває.

    Раніше повідомлялося, що у Харківській області група зловмисників крали нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.

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