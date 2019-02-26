На Черкащині ділки викрали з потягів 5 тонн дизельного палива



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Правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива Фото: прес-служба прокуратури Черкаської області

Зловмисниками виявилися троє жителів Смілянського району

На Черкащині правоохоронці викрили групу осіб, яка викрадала дизельне паливо з потягів.

Про це 26 лютого повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

«24 лютого викрито трьох осіб, жителів Смілянського району, які упродовж тривалого часу викрадали пальне з потягів, що належать АТ «Укрзалізниця». Правоохоронцями проведено низку обшуків, за результатами яких вилучено близько 5 тонн дизельного палива, шланги, заправочний пістолет, двигуни, грошові кошти», - заявили в прокуратурі.

Зазначається, що кримінальне провадження було розпочате за фактом таємного викрадення дизельного пального з потягів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області група зловмисників крали нафту із залізних цистерн з Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти.