На Черкащині із зали суду втік підозрюваний



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Віталій Черевко, який втік із суду

Чоловік звинувачується в скоєнні крадіжки з проникненням в приміщення

У Смілі Черкаської області з районного суду втік 37-річний підсудний Віталій Черевко, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Інцидент стався вдень у четвер, 31 січня. Чоловік звинувачується в скоєнні крадіжки з проникненням в приміщення (за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України).

На його розшук орієнтований весь особовий склад поліції Черкаської та суміжних областей.

У поліції просять тих, хто побачить цю людину, не намагатися самостійно її затримати, а негайно телефонувати на лінію «102».

Також нагадаємо, що зниклий капітан кримського судна «Норд» Володимир Горбенко не з'явився на підготовче засідання в Оболонський райсуд Києва 1 лютого.

Раніше, його адвокат, Олександр Руденко, заявив, що Горбенко зник 26 січня й ніхто з рідних не знає про його місце перебування, окрім того всі речі залишились в квартирі. На думку адвоката, до зникнення можуть бути причетні правоохоронні органи, оскільки в квітні Горбенко вже зникав, утім через 5 годин стало відомо, що його затримала Служба безпеки України.

Водночас раніше повідомлялося, що у разі неявки капітана кримського судна «Норд» Володимира Горбенка 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.



