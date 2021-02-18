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    Через замети фельдшер швидкої ніс пацієнта на спині понад 2 км

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    <span>Степан Вознюк взяв ліки і вирушив до пацієнта пішки, а після огляду дійшов висновку, що його потрібно доставити до лікарні</span> - Через замети фельдшер швидкої ніс пацієнта на спині понад 2 км
    Степан Вознюк взяв ліки і вирушив до пацієнта пішки, а після огляду дійшов висновку, що його потрібно доставити до лікарні
    Фото: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги/Facebook

    Швидку викликали до 47-річного чоловіка у село Воронів

    На Рівненщині фельдшер швидкої допомоги Степан Вознюк два кілометри ніс на спині пацієнта. Машина не могла під'їхати ближче через сильні замети. Про полдію, яка сталася 17 лютого, розповіли сьогодні у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

    Швидку допомогу викликали до 47-річного чоловіка у село Воронів. У нього почалися судоми на тлі ДЦП. На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту.

    «На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту. Однак через снігові замети «швидка» не могла проїхати до будинку хворого. Фельдшер швидкої допомоги Степан Вознюк взяв із собою ліки та пішов до пацієнта пішки. Після огляду медик вирішив, що чоловіка треба везти до лікарні. Через те, що «швидка» була далеко, Степан Вознюк взяв пацієнта на спину та рушив понад 2 кілометри до автомобіля», - сказано в повідомленні.

    Він доніс його до машини, а далі хворого завезли у лікарню. Чоловік перебуває у Гощанській центральній районній лікарні.

    Теги: медицина лікар машини Рівненщина село чоловік снігопад ліки
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