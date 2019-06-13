Контррозвідка СБУ запобігла вчиненню диверсії на одному з об’єктів «Харківводоканалу» (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки України спільно з УСБ України у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківщини попередили вчинення диверсії на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ «А» затримали мешканця Харківської області після закладення та спроби приведення у дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки «Дніпро» КП «Харківводоканал» у селищі Краснопавлівка.

Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у місті Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням.

Диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає. За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу.

Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова.

Громадянину України оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ст.113 («Диверсія») Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.