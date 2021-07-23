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    У Львові висадили фонтан із квітів (фото)

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    Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини - У Львові висадили фонтан із квітів (фото)
    Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини
    Фото: Львів. Містобудування/Facebook

    Рослини сформували у спеціальні композиції, врахувавши їхні вподобання до тіні та сонця

    У львівському парку імені Івана Франка з’явився красивий «квітковий фонтан». Про це повідомили на сторінці департаменту містобудування Львівської міськради у Facebook.

    У повідомленні йдеться про те, що в фонтані висадили чотири клумби – дві вздовж центральної алеї та дві у верхній частині парку. Рослини скомпонували таким чином, що вони стали схожими на своєрідний квітковий фонтан.

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    У Львові висадили фонтан із квітів (фото)
    У Львові висадили фонтан із квітів (фото)

    Відомо, що розкішні гортензії, різні види хостів, астільби, очитки та інші квіти із власних теплиць міської ради висадили у спеціальній композиції, врахувавши їхні вподобання до тіні та сонця.

    Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини. Це дасть змогу надалі економити кошти на закупівлі нових квітів. Рослини висадили у збагачену компостом землю.

    Додамо, що в парках Дніпра починають квітнути Мавританські газони. Це і не клумба, і не класична зелена галявина.

    Також на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України.

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    Теги: Львів українці квіти
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    У Львові висадили фонтан із квітів (фото)