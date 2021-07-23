У Львові висадили фонтан із квітів (фото)

Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини

Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини

Рослини сформували у спеціальні композиції, врахувавши їхні вподобання до тіні та сонця

У львівському парку імені Івана Франка з’явився красивий «квітковий фонтан». Про це повідомили на сторінці департаменту містобудування Львівської міськради у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що в фонтані висадили чотири клумби – дві вздовж центральної алеї та дві у верхній частині парку. Рослини скомпонували таким чином, що вони стали схожими на своєрідний квітковий фонтан.

Відомо, що розкішні гортензії, різні види хостів, астільби, очитки та інші квіти із власних теплиць міської ради висадили у спеціальній композиції, врахувавши їхні вподобання до тіні та сонця.

Для цієї клумби підібрали винятково багаторічні рослини. Це дасть змогу надалі економити кошти на закупівлі нових квітів. Рослини висадили у збагачену компостом землю.

Додамо, що в парках Дніпра починають квітнути Мавританські газони. Це і не клумба, і не класична зелена галявина.

Також на Хмельниччині у національному природному парку «Мале Полісся» розцвіли три види орхідей, занесених до Червоної книги України.

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