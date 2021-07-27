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    На Черкащині з'явилися аудіогіди для туристів (відео)

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    Туристичні магніти Черкащини можна досліджувати з комфортом - На Черкащині з'явилися аудіогіди для туристів (відео)
    Туристичні магніти Черкащини можна досліджувати з комфортом
    Фото з відкритих джерел

    В області встановили пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об’єкти

    В Черкаській області подбали про якісну навігацію для туристів. Інформаційні пілони, смарттаблиці, аудіогіди та нові маршрути – усе це для зручних мандрів. Про це інформує Черкаська ОДА.

    Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко на своїй сторінці в Facebook розповів, що туристичні магніти Черкащини відомі в Україні.

    «Ми маємо туристичні «магніти», але знайти їх – просте завдання хіба що для місцевих. Частіше турист не знає, куди їхати, що дивитися і де відпочивати. І він не хоче на це витрачати час! Йому треба все «покласти на тарілочку». Ми це цілком розуміємо. Тому на основних туристичних локаціях Черкащини вже є аудіогіди. Ми встановили смарттаблиці на дванадцяти туроб’єктах Черкащини. Це – вказівники з інформаційною довідкою та QR-кодом, за яким можна завантажити голосову інформацію. Важливо, що все продубльовано і шрифтом Брайля».

    Відомо, що на Черкащині встановили пілони з картами місцевості та інформацією про туристичні об’єкти, що є поряд. Сьогодні їх чотири: біля резиденції Богдана Хмельницього та Іллінської церкви в Суботові, дубу Максима Залізняка та автовокзалу в Каневі.

    Додамо, що біля села Мар’янівка Черкаської області створять артоб’єкт «Серце України». Новинку відкриють у переддень 30-ї річниці Незалежності України.

    Раніше повідомлялося про те, що cтара трансформаторна підстанція на проспекті Героїв Сталінграда, 46 в Оболонському районі Києва перетворилася на новий артоб’єкт.

    Нагадаємо, що у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.

    А на Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами.

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    Теги: туризм Україна Черкащина
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    На Черкащині з'явилися аудіогіди для туристів (відео)