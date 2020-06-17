На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
Колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі
Служба безпеки України викрила у Чернігівській області торгівця зброєю, який намагався налагодити збут бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.
За попередніми даними слідства, колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки.
У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником 20 гранат Ф-1.
Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат.
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Також перевіряється інформація про нелегальне надходження вилученої зброї з району проведення операції Об’єднаних сил.
Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Деснянського гарнізону.