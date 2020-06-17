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    На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)

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    Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат - На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
    Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат
    Фото: пресцентр СБУ

    Колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі

    Служба безпеки України викрила у Чернігівській області торгівця зброєю, який намагався налагодити збут бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.

    За попередніми даними слідства, колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки.

    У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником 20 гранат Ф-1.

    Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат.

    Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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    На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
    На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
    На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
    На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)
    Фото: пресцентр СБУ

    У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та  обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Також перевіряється інформація про нелегальне надходження вилученої зброї з району проведення операції Об’єднаних сил.

    Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Деснянського гарнізону.

    СБУ зброя Чернігівщина озброєння
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