На Чернігівщині СБУ попередила продаж 70 бойових гранат криміналітету (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат Фото: пресцентр СБУ

Колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі

Служба безпеки України викрила у Чернігівській області торгівця зброєю, який намагався налагодити збут бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.

За попередніми даними слідства, колишній військовий зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках в лісосмузі. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником 20 гранат Ф-1.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Також перевіряється інформація про нелегальне надходження вилученої зброї з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Деснянського гарнізону.