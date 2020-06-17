СБУ викрила закупку неякісних запчастин для Укрзалізниці на 100 млн гривень



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За висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі Укрзалізниці призводила до системного виходу його з ладу та виникнення надзвичайних подій Фото: пресцентр СБУ

Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі

Служба безпеки України задокументувала закупку неякісних запчастин для потреб Укрзалізниці на понад 100 млн гривень, яка створювала загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організували представники комерційних структур за «підтримки» посадовців керівного складу Укрзалізниці.

Через високий рівень зносу рухомого складу та нестачу коштів на оновлення основних засобів, зловмисники налагодили постачання запчастин та обладнання неналежної якості. Продукція, зокрема не відповідала встановленим характеристикам, була із явними ознаками попереднього використання. Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена в кустарний спосіб, частина - викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі.

За висновками експертів, експлуатація такого обладнання на рухомому складі Укрзалізниці призводила до системного виходу його з ладу, виникнення надзвичайних подій та зривів перевезень.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисники встигли поставити Укрзалізниці неякісної продукції на понад 100 млн гривень. Значна частина коштів привласнювалась фігурантами через фірми із ознаками фіктивності.

Наразі оперативники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України спільно з Управлінням СБУ в Сумській області та слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора проводять у п’яти регіонах України санкціоновані обшуки на структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця» та комерційних структурах, виробничих і офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів.

Триває досудове слідство.



