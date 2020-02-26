На Чернігівщині солдат продавав на службі канабіс



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Солдату загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років

Військова прокуратура затримала старшого солдата, який намагався продати на території 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України канабіс.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«25 лютого 2020 року військова прокуратура затримала старшого солдата Сухопутних військ ЗСУ під час спроби продати по службі особливо небезпечну наркотичну речовину — канабіс. Встановлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом попередньо збував наркотики на території 169 навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що при повторному збуті під контролем правоохоронців, зловмисник був затриманий Козелецким ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області при процесуальному керівництві військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України в порядку ст. 208 КПК України.

Наркотичну речовину у затриманого вилучено.

Зазначається, що відповідно до ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, — караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Раніше поліція повідомила про виявлення у 42-річного чоловіка канабісу вартістю близько 2 млн грн.