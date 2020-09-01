В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з гранатою



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У поліції інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи

Для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили в Печерське управління поліції

У Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили в Печерське управління поліції.

«Під час патрулювання вулиці Банковій працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату. Предмет вилучили і відправили на експертизу», - йдеться у повідомленні.

У поліції інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як повідомлялося, 12 серпня оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.

Також 18 серпня на Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото).