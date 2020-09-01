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    В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з гранатою

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    У поліції інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи - В урядовому кварталі столиці правоохоронці затримали чоловіка з гранатою
    У поліції інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи

    Для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили в Печерське управління поліції

    У Києві на вулиці Банковій правоохоронці затримали чоловіка з предметом, схожим на гранату. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зазначається, що для з'ясування обставин чоловіка 1966 року народження доставили в Печерське управління поліції.

    «Під час патрулювання вулиці Банковій працівники поліції полку особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет, схожий на гранату. Предмет вилучили і відправили на експертизу», - йдеться у повідомленні.

    У поліції інформують, що на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

    Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 12 серпня оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.

    Також 18 серпня на Печерську спецпризначенці затримали чоловіка з наркотиками (фото).

     

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