Поліцейського, який на маминій Інфініті влаштував розборки у центрі Києва, вигнали з поліції



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Бистрову, крім звільнення, загрожує позбавленням волі від трьох до семи років - ЗМІ

Олександр Бистров напав на подружжя з газовим балончиком через те, що вони знімали його під час зупинки патрульною поліцією

Поліцейського Олександра Бистрова, який з балончиком і пістолетом напав на подружжя в центрі Києва, звільнили з роботи. Про це Bihus.Info повідомив адвокат потерпілих Євген Пронін.

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Як повідомлялося, інцидент трапився 4 липня, тоді Бистров порушив правила дорожнього руху – їхав смугою громадського транспорту – і через це був зупинений патрульними. «Пасажир авто, яке проїжджало повз, знімав цей момент на відео, активно коментуючи. Останнє, вірогідно, і не сподобалося правоохоронцю. Він наздогнав автівку і з забороненого газового балончика забризкав пасажира і водійку, витягував пістолет і показав службове посвідчення», - йдеться у повідомленні.

Після нападу потерпілі – відомі блогери Андрій Трушковський та Сабіна Мусіна, написали заяву до правоохоронців, а Нацполіція розпочала службове розслідування за порушення службової дисципліни. Результатом розслідування і стало звільнення Бистрова з Нацполіції, де він працював з 2015 року (з березня 2020 перевівся до Департаменту стратегічних розслідувань)

До речі, в момент надапу на подружжя, Бистров був за кермом Infiniti Q50, що на сайтах з продажу вживаних авто коштує від 600 тисяч гривень і яка відсутня в його декларації. Також там немає ще однієї Infiniti – QX50. На цій машини журналісти Bihus.Info зустрічали Бистрова весною, коли той приїжджав на роботу.

Журналісти інформують, що обидві машини оформлені на матір колишнього поліцейського. «На обох номерні знаки, що відсутні в будь-яких офіційний базах та реєстрах. В своїх поясненнях керівництву щодо інциденту Бистров заявив, що просив у матері машину на кілька годин для вирішення власних справ, а чому на ній фейкові номери – не знає. Матір Бистрова також відмовилась відповідати на це питання», - зазначають у виданні.

Бистрову, крім звільнення, потенційно загрожує позбавленням волі від трьох до семи років. Напад вже колишнього поліцейського в центрі Києва розслідує Державне бюро розслідувань. Йому інкримінують «хуліганство».