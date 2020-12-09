Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)

Пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку

У середу, 8 грудня, сталася пожежа в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку у місті Ірпінь.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 15:30, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

Було проведено евакуацію мешканців будинку, внаслідок чого 8 дорослих осіб та дитина 2020 року народження не постраждали.

Рятувальниками було попереджено розповсюдження полум’я. Локалізовано пожежу о 15:53, а о 16:17 повністю ліквідовано.

На гасіння пожежі залучалися 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Потерпілих немає.