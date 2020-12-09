  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку - Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)
    Рятувальники провели евакуацію мешканців будинку
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у двоповерховому житловому будинку

    У середу, 8 грудня, сталася пожежа в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку у місті Ірпінь.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 15:30, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено чергові караули 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 35 Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

    Було проведено евакуацію мешканців будинку, внаслідок чого 8 дорослих осіб та дитина 2020 року народження не постраждали.

    Рятувальниками було попереджено розповсюдження полум’я. Локалізовано пожежу о 15:53, а о 16:17 повністю ліквідовано.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)
    Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)
    Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)
    Із задимленого будинку в Ірпені евакуйовано вісім дорослих і немовля (фото)

    На гасіння пожежі залучалися 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Потерпілих немає.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина Ірпінь рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies