Європа відмовиться від російських енергоресурсів: коли це станеться

Європейська комісія планує до середини травня презентували план щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дводенного саміту ЄС у Версалі.

«До кінця цього місяця Комісія представить варіанти обмеження впливу зростання цін на газ до ціни на електроенергію», – сказала фон дер Ляєн.

