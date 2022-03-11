Європа відмовиться від російських енергоресурсів: коли це станеться

ЄС буде поступово відмовлятися від російських енергоносіїв

Європейська комісія планує до середини травня презентували план щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дводенного саміту ЄС у Версалі.

«До кінця цього місяця Комісія представить варіанти обмеження впливу зростання цін на газ до ціни на електроенергію», – сказала фон дер Ляєн.

The way we respond today to Russia's heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.



Let's stay true to the principles that have guided our response so far:



Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022

Комісія запропонує ідеї щодо заповнення дефіциту підземного газу до щонайменше 90% до 1 жовтня кожного року.

Єврокомісія також запропонує варіанти стабілізації енергетичних ринків, ціни на яких різко зросли. Фон дер Ляєн охарактеризувала пакет енергетичних пропозицій як «страховий поліс» від перебоїв у постачанні.

Вона назвала атаку Росії на Україну нападом на демократію та суверенні держави та заявила, що ЄС повинен позбутися своєї енергетичної залежності від Росії.

«Те, як ми сьогодні реагуємо на цю атаку Росії проти України, визначатиме майбутнє України, а також майбутнє нашого союзу і виходячи за його межі, навіть майбутнє всього європейського континенту», – сказала вона.

За її словами, обов’язок ЄС в тому, щоб продовжувати забезпечувати надійне, безпечне та доступне постачання енергії європейським споживачам у середньостроковій перспективі.

«Це означає позбутися нашої залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок, масових інвестицій у відновлювані джерела енергії», – сказала фон дер Ляєн.

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.



