Глава ВООЗ розповів, як пандемія вплинула на психічне здоров'я людей



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Глава ВООЗ заявив, що пандемія COVID-19 вплинула на психічне здоров’я мільйонів людей

Близько одного мільярда людей у світі живуть з психічними розладами, зазначив глава ВООЗ

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

Про це він заявив під час брифінгу в Женеві, запис трансляції доступна на YouTube-каналі ВООЗ.

За словами Гебреісуса, «глибокий вплив» на психіку викликають обмежувальні заходи, введені деякими країнами для запобігання поширенню інфекції.

«Covid-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів в тому, що стосується викликаної їм тривоги і страху, а також порушення роботи служб з підтримки психічного здоров'я», - зазначив директор ВООЗ.

Він додав, що до пандемії коронавірусу психічне здоров'я було «забутим питанням в глобальній охороні здоров'я».

За його словами, близько одного мільярда людей у світі живуть з психічними розладами. Три мільйони людей вмирають щорічно від шкідливого вживання алкоголю, крім цього, кожні 40 секунд одна людина в світі здійснює самогубство.

Гебреісус зробив висновок, що доступ до якісної медичної психологічної допомоги є не у всіх.

Раніше повідомлялося, що Гебреісус відвів два роки для завершення пандемії коронавірусу. Він нагадав, що епідемія іспанки, яка вибухнула в 1918 році, тривала два роки.

Загальна кількість заражених коронавірусом в світі перевищило 24,2 мільйона чоловік. Пандемія охопила 188 країн. За весь період пандемії померли 828 тисяч хворих, ще 15,8 мільйона вилікували.