На Дніпропетровщині під час одержання $11 тис хабара затримано посадовців Держгеокадастру



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За даними Генпрокуратури, посадовці Держгеокадастру вимагалигрошы від місцевого мешканця за присвоєння кадастрових номерів чотирьом земельним ділянкам, розташованим у селы Орлівщина

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 спільно з працівниками Дніпровського відділу поліції та УЗЕ в області ДЗЕ Національної поліції України під час одержання неправомірної вигоди викрито начальника відділу у одному з районів Головного управління Держгеокадастру області, його заступника та працівника державного підприємства. Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Так, за його даними, посадовці Держгеокадастру вимагали та через посередника – працівника одного з відділів Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» – одержали $11 тис. неправомірної вигоди від місцевого мешканця за присвоєння кадастрових номерів чотирьом земельним ділянкам, розташованим у селы Орлівщина Новомосковського району.

Наразі посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.