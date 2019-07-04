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    На Дніпропетровщині під час одержання $11 тис хабара затримано посадовців Держгеокадастру

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    На Дніпропетровщині під час одержання $11 тис хабара затримано посадовців Держгеокадастру

    За даними Генпрокуратури, посадовці Держгеокадастру вимагалигрошы від місцевого мешканця за присвоєння кадастрових номерів чотирьом земельним ділянкам, розташованим у селы Орлівщина

    Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 спільно з працівниками Дніпровського відділу поліції та УЗЕ в області ДЗЕ Національної поліції України під час одержання неправомірної вигоди викрито начальника відділу у одному з районів Головного управління Держгеокадастру області, його заступника та працівника державного підприємства. Про це повідомляє речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

    Так, за його даними, посадовці Держгеокадастру вимагали та через посередника – працівника одного з відділів Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» – одержали $11 тис. неправомірної вигоди від місцевого мешканця за присвоєння кадастрових номерів чотирьом земельним ділянкам, розташованим у селы Орлівщина Новомосковського району.

    Наразі посадовців затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває.

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