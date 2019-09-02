На Дніпропетровщині згоріло 3,2 га лісового масиву



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Правоохоронні органи встановлюють причину загоряння, загрози для жителів населених пунктів немає

Близько 3,2 га лісового масиву в понеділок згоріло на території державного підприємства «Курилівське лісництво» біля селища Курилівка (Дніпропетровська область). Про це повідомив представник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Загрози для жителів населених пунктів немає.

Для ліквідації пожежі було залучено 20 осіб.

Правоохоронні органи встановлюють причину загоряння.

Як повідомлялось, Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про пожежну небезпеку на території України. За даними Укргідрометцентру, 1 та 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають громадян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.