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    За тиждень у Києві сталося півтори сотні пожеж

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    Ліквідація пожежі у будинку на Прорізній - За тиждень у Києві сталося півтори сотні пожеж
    Ліквідація пожежі у будинку на Прорізній
    Фото: ДСНС

    В екосистемах Києва виникло 14 пожеж

    Впродовж минулого тижня (з 26 серпня до 1 вересня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 271 виїзд.

    Зокрема, ліквідовано 152 пожежі, 6 аварій, 31 раз надавалась допомога громадянам та іншим службам міст. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Протягом даного періоду на пожежах травмовано 1 особу, 2 людини врятовано.

    Також за тиждень виникло 14 пожеж в екосистемах Києва, їх сумарна площа становить 7900 кв. м. Всього з початку року здійснено 407 виїздів та ліквідовано загоряння на площі 141,237 га.

    На водних об’єктах Києва протягом тижня загинуло 2 людини. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах міста загинуло 64 людини, врятовано 25.

    Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 494 виїзди.

    Як повідомлялося, у неділю, 1 вересня, сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Прорізна, 18/1-Г у Шевченківському районі столиці.

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