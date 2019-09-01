У Херсоні горіла багатоповерхівка – є загиблі



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Була викликана додаткова техніка та проведена евакуація людей з під’їзду Фото: www.dsns.gov.ua

Причина пожежі встановлюється

Під час ліквідації пожежі в одній з квартир Херсону рятувальниками було виявлено двох загиблих, одну людину вдалось врятувати

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«31 серпня о 23:30 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області надійшла інформація про те, що в м. Херсоні по проспекту Будівельників, 11 горить квартира на 5-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Заначається, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі, і була загроза поширення вогню на інші помешкання, тому була викликана додаткова техніка (2 од.) та проведена евакуація людей з під’їзду (12 осіб).

Рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. В одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої (1993 р.н.) та співмешканець. Пожежу ліквідували 01:45 на площі 40 кв.м.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуація попереджає про пожежну небезпеку на території України. За даними Укргідрометцентру, 1 та 2 вересня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.