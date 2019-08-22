Окупанти збільшили кількість снайперів на передовій - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До підрозділів російських окупаційних військ повернулась чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів в Ростовській області

Підготовка снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів, - речник МО

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ збільшило кількість снайперських пар на передових позиціях.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу у четвер.

«З метою завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил противник збільшив кількість снайперських пар своїх у передових підрозділах», - сказав він.

За словами Мотузяника, підготовка снайперів здійснюється під керівництвом російських інструкторів - колишніх та чинних військовослужбовців спеціального призначення Збройних сил російської Федерації як на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, так і в Росії.

Згідно з даними розвідки минулого тижня до підрозділів російських окупаційних військ повернулась чергова група військовослужбовців, які пройшли навчальний курс на одному з полігонів в Ростовській області, зауважив речник МОУ.